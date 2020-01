Primavera, Sampdoria-Roma 1-1: D’Amico (rig.), D’Orazio, ESTRELLA GALEAZZI – LIVE

La Roma Primavera torna in campo. I baby romanisti sono impegnati al Garrone di Genova per sfidare la Sampdoria di Cottafava. La squadra di Alberto De Rossi cerca i tre punti per chiudere il girone d’andata tra le prime tre e tentare il sorpasso all’Inter, impegnata a Cagliari. Rispetto alla vittoria col Pescara, la Roma ritrova Darboe, ma perde Parodi e Astrologo per squalifica. Ancora fuori Bove.

PRIMO TEMPO

20′ – GOOOOL!!! Estrella Galeazzi sfrutta l’errore in uscita di Raspa e a porta vuota porta in vantaggio la Roma.

18′ – Una Roma a trazione offensiva prende le redini del gioco

14′ – Bianda schiaccia di testa su cross di D’Orazio. La conclusione termina in rete ma il guardalinee alza la bandierina

12′ – Doppio tentativo della Roma da calcio d’angolo. Trasciani di testa non riesce a dare potenza alla seconda conclusione. Raspa blocca sicuro. Roma vicina al vantaggio

7′ – GOOOOL!!! D’Orazio dal limite dell’area lascia partire un potente diagonale che batte Raspa. Il numero 7 riporta subito l’equilibrio nella gara

6′ – Calcio di rigore per la Sampdoria a causa di una disattenzione di Darboe. Gol di D’Amico dagli undici metri. Cardinali intuisce ma non arriva sul pallone

1′ – Fischio d’inizio

TABELLINO

Sampdoria (3-4-2-1): Raspa; Angileri, Veips, Oberto; Chrysostomu, Pompetti, Siatounis, Canovi; D’Amico, Balde; Prelek.

All.: Marcello Cottafava

Roma (4-3-3): Cardinali; Buttaro, Bianda, Trasciani (C), Semeraro; Darboe, Tripi, Sdagui; Providence, Estrella Galeazzi, D’Orazio.

All.: Alberto De Rossi

Marcatori: 6′ D’Amico (rig.), 7′ D’Orazio, 20′ Estrella Galeazzi

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Fontani

Assistenti: Meocci – Grasso