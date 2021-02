Primavera, Sampdoria-Roma 0-1: MILANESE – LIVE

La Roma Primavera torna in campo questa mattina dopo la bella vittoria contro l’Empoli. I ragazzi di De Rossi sono impegnati al comunale Garrone contro la Sampdoria. Sfida d’alta classifica dunque, tra la prima e la seconda in campionato. I giallorossi hanno cinque punti di vantaggio sui blucerchiati e puntano ad allungare il vantaggio in testa. Il tecnico romanista sceglie il 3-3-1-3, con un tridente formato da Milanese, Tall e Ciervo. Esordio dal primo minuto per Morichelli, out Zalewski per infortunio.

Cronaca match

Secondo tempo

73′ – Primo cambio del match. La Samp mette in campo Gaggero al posto di Brentan.

72′ – GOOOOOOOL DELLA ROMAAAA! Rete bellissima di Milanese, che entra in area palla al piede da destra e con l’esterno trova l’angolo perfetto, beffando Avogadri. Giallorossi in vantaggio.

66′ – Tall a un passo dal gol. Bove innesca l’attaccante con un passaggio filtrante, ma è bravo Avogadri a chiudere lo specchio sulla conclusione.

61′ – Trimboli ci prova con un destro dalla distanza, bravo Boer a chiudere la porta.

46′ – Si riparte!

Primo tempo

45′ – Si chiude la prima frazione. Risultato ancora fermo sullo 0-0.

44′ – Samp vicina al gol, pericoloso ancora Yepes. La sua conclusione esce di poco.

31′ – Podgoreanu corre sulla sinistra e ci prova con un destro a giro, ma la conclusione è debole e centrale.

24′ – OCCASIONE ROMA! Morichelli riceve in area da Podgoreanu, ma davanti alla porta spara clamorosamente alto! Si resta sullo 0-0.

19′ – Yepes stacca indisturbato in area e sfiora la porta. Boer si infuria con i compagni, che avevano lasciato solo il centrocampista blucerchiato.

16′ – Ci prova Ciervo con il sinistro dai 25 metri, ma la sua conclusione è alta.

9′ – Ci prova la Roma. Vicario stacca di testa su calcio d’angolo, Avogadri para senza difficotà.

6′ – Occasione Samp! Trimboli di testa supera Boer, Morichelli salva sulla linea tenendo il risultato sullo 0-0.

2′ – Parte forte la Samp, che conquista due calci d’angolo nei primi minuti.

1′ – Si parte!

Tabellino

Sampdoria-Roma 0-1

Sampdoria (3-5-2): Avogadri; Obert, Angileri, Siatounis; Ercolano, Brentan (73′ Gaggero), Gerard Yepes, Trimboli, Giordano; Prelec, Yayi Mpie

A disp.: Zovko, Napoli, Marrale, Paoletti, Sepe, Miceli, Di Stefano, Somma, Montevago, Pedicillo, Hermansen

All.: Cottafava

Roma (3-3-1-3) Boer; Codou, Morichelli, Vicario; Darboe, Tripi, Milanese; Bove; Podgoreanu, Tall, Ciervo

A disp.: Megyeri, Zajsek, Tomassini, Rocchetti, Tahirovic, Vetkal, Pagano, Bamba, Satriano, Volpato, Cassano, Mastrantonio

All.: De Rossi

Arbitro: Andreano

Assistenti: Cerilli-Pressato

Marcatori: 72′ Milanese (R)

Ammoniti: –

Espulsi: –