Primavera, Roma-Torino 3-0: DARBOE, PROVIDENCE, MILANESE – LIVE

Ripartire con fiducia, senza fare drammi. La Primavera di Alberto De Rossi, allo Stadio Tre Fontane, affronta alle 12 e 30 di oggi il Torino con l’obiettivo di dimenticare l’inaspettato ko subito nell’ultima giornata per mano della SPAL. Una sconfitta che non ha certamente inficiato le ambizioni dei giallorossi, ancora saldamente al comando della classifica e ansiosi di dare sin da oggi un segnale forte alla rivali e, soprattutto, a se stessi. A dare ulteriore manforte alla squadra il ritorno nello Stadio Tre Fontane, tra le cui mura i giallorossi avevano sempre vinto prima dello stop al campionato causa Covid.

Per mister De Rossi confermato il 3-4-2-1 guidato da capitan Tripi: trazione anteriore con Milanese e Zalewski a supporto del centravanti Tall. Arbitra la gara il signor Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

CRONACA

SECONDO TEMPO

49′ – GOOOOOOOOL! 3-0 PER LA ROMA. SEGNA MILANESE. I giallorossi recuperano palla nella trequarti offensiva con Darboe, il centrocampista serve Milanese che di prima col destro buca Sava.

46′ – Si riparte. La Roma è in vantaggio per 2-0.

PRIMO TEMPO

45′ + 1 – Pirrotta fischia la fine della prima frazione di gioco: Roma avanti con merito sul Torini grazie ai gol di Darboe e Providence

45′ – Ennesima iniziativa sulla sinistra di Providence, che salta due uomini prima di guadagnarsi il 9° calcio d’angolo del primo tempo della Roma

44′ – Bella conclusione dai 25 metri di Portanova: palla alta, non troppo distante dalla porta difesa da Boer

43′ – Iniziativa di Greco che serve cancello in area di rigore: ottima chiusura di Feratovic, corner per il Torino

42′ – Grande invenzione di Tall, che si abbassa sulla trequarti e lancia Podgoreanu a tu per tu con Sava: bravissimo il portiere granata a non farsi saltare

40′ – Assetto coraggioso della Roma, che attacca altissima i portatori di palla del Torino. Lo schieramento trae in inganno Vianni, colto in evidente posizione irregolare

37′ – Altra occasione per la Roma. Karamoko rinvia male di testa, raccoglie Darboe che calcia trovando la risposta di Sava

33′ – GOOOOOOOOOOL DELLA ROMAAAAAA! CHE MAGIA DI PROVIDENCE!!! Il francese sfrutta il troppo spazio concessogli al limite dell’area e scarica un destro pazzesco che non lascia scampo a Sava!

31′ – Spina salva ancora il Torino anticipando Vicario dopo un batti e ribatti in area di rigore

28′ – Conclusione dalla sinistra di Providence: il francese apre troppo il piatto, spedendo la sfera alle stelle

26′ – DOPPIO MIRACOLO DI BOER! Il portiere giallorosso risponde prima in uscita e poi d’istinto su un gran colpo di testa di Vianni

24′ – Roma che continua a gestire con calma i ritmi di gioco, il Torino non riesce a rendersi pericoloso in alcun modo

20′ – Monologo giallorosso in questa fase del primo tempo al Tre Fontane: altra grande sortita di Milanese, che si inserisce in area e trova l’ennesima deviazione in corner

18′ – Providence salta un avversario sulla sinistra e attacca il fondo, il suo cross è ribattuto dalla difesa del Torino

15′ – Zalewski entra in area di rigore dalla destra e calcia forte con il destro: Sava respinge

13′ – Alza i giri del motore la Roma: galoppata sulla destra di Podgoreanu, Greco in affanno si rifugia in corner

11′ – GOOOOOOOOL DELLA ROMA! Altro grande slalom di Milanese che riesce a servire Darboe all’altezza del dischetto del rigore. Il gambiano calcia, Sava devia ma non riesce a salvarsi: giallorossi in vantaggio!

8′ – Greco vola in contropiede trovando l’intervento provvidenziale di Milanese: il capitano del Torino era lanciato verso la porta giallorossa

7′ – Iniziativa dalla destra di Podgoreanu, il cross dell’israeliano è deviato in corner dalla difesa ospite

4′ – Grande slalom al limite dell’area di Milanese, lo ferma bene Spina

3′ – Conclusione dalla distanza di Zalewski da buona posizione: il tiro viene murato

1′ – Iniziato il match al Tre Fontane

TABELLINO



Roma-Torino 2-0

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovič; Pogdoreanu, Tripi (C), Darboe, Providence; Milanese, Zalewski; Tall.

A disp.: Berti, Mastrantonio, Codou, Morichelli, Tomassini, Buttaro, Astrologo, Bove, Cassano, Ciervo, Vetkal, Bamba, Satriano.

All.: De Rossi.

TORINO FC (3-4-1-2) : Sava; Spina, Portanova, Celesia; Todisco, Karamoko, Kryeziu, Greco (C); Cancello; Horváth (34′ Tesio), Vianni.

A disp.: Girelli, Foschi, Siniega, Fimognari, La Rotonda, Savini, Tesio, Favale, Gyimah, Lovaglio.

All.: Cottafava.

Arbitro: Sig. Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistente 1: Sig. Gianluca D’Elia di Ozieri.

Assistente 2: Sig. Andrea Niedda di Ozieri.

Marcatori: 11′ Darboe (R), 33′ Providence (R)

Ammoniti:

Espulsi: