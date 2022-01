Primavera Roma, riparte il campionato: il 28 gennaio in programma Cagliari-Roma

I ragazzi di Albero De Rossi tornano in campo dopo lo stop forzato causa Covid con un big match. I giallorossi dovranno proteggere il primo posto in classifica

Dopo lo stop forzato causa Covid del campionato Primavera, la Lega Serie A ha ufficializzato, tramite il proprio sito, la ripresa delle attività. La Roma di Alberto De Rossi volerà in Sardegna il 28 gennaio per Cagliari-Roma in programma alle 12.30. Quello in terra sarda, sarà uno scontro al vertice con i giallorossi che dovranno difendere il primato in classifica che li vede con un vantaggio di otto punti sul Cagliari secondo, con anche una partita da recuperare.