Primavera, Roma-Juventus 0-0 – LIVE

Roma-Juve è sempre una sfida dal sapore particolare. Lo è anche quando a sfidarsi sono i ragazzi della Primavera. La squadra di Alberto De Rossi, dopo la sconfitta con l’Empoli, vuole riprendere il cammino. Nel 4-3-3 che scende in campo ci sarà anche Riccardi, cercato dai bianconeri in estate. Insieme a lui nel tridente anche Estrella e Providence. A centrocampo titolare Chierico, che in settimana ha festeggiato il rinnovo e la prima convocazione in Europa League.

Tutti i risultati del campionato Primavera 1

CRONACA LIVE

Primo tempo

35′ – Occasione Juve! Cross da destra pericoloso, Sdaigui anticipa Ranocchia e mette in angolo.

32′ – Leone prova il destro da lontano: brivido per Zamarion che non trattiene. La difesa spazza.

23′ – Juventus in attacco: cross da destra ricevuto da Moreno, che stacca di testa ma non impegna Zamarion.

12′ – Chierico tira da fuori area ma trova la deviazione della difesa bianconera.

7′ – Tentativo di Estrella, che prova il tiro a giro ma non trova la porta.

1′ – Si parte!

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Zamarion, Parodi, Trasciani, Bianda, Semeraro; Sdaigui, Tripi, Chierico; Riccardi, Estrella, Providence

A disposizione: Cardinali, Plesnierowicz, Santese, Bamba, Darboe, Coccia, Ndiaye, Silipo, D’Orazio, Tall, Zalewski.

Allenatore: Alberto De Rossi.

JUVENTUS (4-3-3): Israel; Bandeira, Gozzi, Dragusin, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Tongya; Moreno, Sene.

A disposizione:

Allenatore: Lamberto Zauli.

Arbitro: Cascone

Assistente 1: Di Giacinto

Assistente 2: Basile

Marcatori

Ammoniti

Espulsi