Primavera, Roma-Inter: Diawara torna in campo da titolare – LIVE – FOTO

Ci sono tanti motivi per seguire da vicino Roma-Inter, big match della 22esima giornata del campionato di Primavera 1. Non solo per i motivi di classifica e perché si tratta di una vera e propria classica del settore giovanile, tra due dei migliori vivai del calcio italiano, che negli ultimi anni si sono giocati tanti trofei. Al Tre Fontane oggi ci sarà anche e soprattutto il ritorno di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano scende di nuovo in campo in gare ufficiali, anche se non della prima squadra, un mese e mezzo dopo l’infortunio con la Juve in Coppa Italia e la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Fonseca ha sentito molto la sua mancanza, oggi il classse ’97 scende in campo da titolare per testare le sue condizioni in vista del rientro nei disponibili per le prossime gare fondamentali per la Roma tra Europa League e corsa Champions.