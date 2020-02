Primavera, Roma-Fiorentina 1-0: RICCARDI – LIVE

Serve una reazione. Possibilmente alle 11 al Tre Fontane contro la Fiorentina. Le ultime due partite disputate dalla Roma Primavera non sono fruttate in termini di vittorie: in Coppa Italia i ragazzi di De Rossi vengono dalla dura sconfitta per 2-0 contro il Verona e in campionato pesano i tre punti lasciati sul campo contro il Torino. La Roma ha bisogno di una reazione per riassestare il suo cammino in campionato: la Juventus è distante ora tre punti dal quarto posto e i giallorossi sono costretti alla vittoria per rimane sulla scia bianconera.

PRIMO TEMPO

31′ – Sdaigui ammonito da Cudini

29′ – Giallo a Lovisa. Punizione dal limite sinistro per la Roma. Va D’Orazio. Conoclusione ribattuta dalla difesa viola

25′ – La Fiorentina conduce la partita, la Roma rimane attenta nell’evitare pericoli

17′ – Ribaltamento di fronte e Bianco non arriva per un pelo sul cross rasoterra dalla sinistra. Sfuma l’occasione per il pareggio Viola

16′ – Riccardi va in solitaria sulla destra e mette in mezzo il cross. Tentativo lungo, oltre il secondo palo, su cui nessuno può arrivare

15′ – La Roma ragiona bene nonostante la spinta della Fiorentina. Buoni i disimpegni dei giallorossi

10′ – Palo della Fiorentina. Cardinali copre bene ma la posizione contro-sole non torna a vantaggio del portiere giallorosso

7′ – GOOOOLLL!!! Alessio Riccardi trasforma il rigore e porta in vantaggio la Roma. Portiere da una parte, palla dall’altra, battuto Chiorre

5′ – Calcio di rigore per la Roma. Sdaigui strattonato in area di rigore

1′ – Cudini fischia il calcio d’inizio. La Roma attacca da sinistra verso destra

TABELLINO

Roma (4-3-3): Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Nigro, Bove, Sdaigui; Riccardi, Estrella, D’Orazio.

A disp.: Zamarion, Plesnierowicz, Buttaro, Calafiori, Darboe, Tripi, Cancellieri, Providence, Voelkerling, Persson, Milanese, Zalewski, Codou

All.: Alberto De Rossi

Fiorentina (4-3-3): Chiorre; Ponsi, Dutu, Chiti, Simonti; Beloko, Bianco, Lovisa, Fruk, Kukovec, Koffi.

A disp.: Carcani, Frison, Pierozzi E., Fiorini, Agostinelli, Pierozzi N., Spalluto, Mignani

All.: Bigica

Marcatori:

Ammoniti: 29′ Lovisa (F), 31′ Sdaigui (R)

Espulsi:

Arbitro: Cudini

Assistente 1: Micaroni

Assistente 2: Stringini