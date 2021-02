Primavera, Roma-Empoli 0-0 – LIVE

Obiettivo ripartire e dimenticare in fretta le ultime delusioni. Dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Cagliari la Roma Primavera di Alberto De Rossi scende in campo al Tre Fontane per sfidare l’Empoli. Spettatore d’eccezione sugli spalti per i giallorossi: ad assistere alla sfida anche l’ex portiere Bogdan Lobont, che ha vissuto tanti anni nella Capitale come membro della prima squadra. Tra le fila dei padroni di casa da segnalare anche la presenza tra i pali di Daniel Fuzato, “prestato” dalla prima squadra per mettere minuti nelle gambe dopo il suo ritorno a gennaio.

CRONACA

Primo Tempo

28′ – Regna ancora l’equilibrio al Tre Fontane: poche emozioni in questo primo tempo tra Roma ed Empoli

24′ – La Roma non riesce a costruire azioni da gol manovrate, affidandosi alle iniziative personali per ora infruttuose di Ciervo e Podgoreanu

19′ – Primo giallo del match per Vicario, che ferma Martini lanciato in contropiede

16′ – FUZATO!!! SI SALVA LA ROMA!! Grande giocata di Baldanzi, che si libera al limite dell’area e scarica il destro: ottima la parata del portiere giallorosso

12′ – Bel cambio di gioco di Tripi per Ciervo, che però non riesce a rendersi pericoloso e viene contrastato dalla difesa dell’Empoli

8′ – Deviazione di Tripi nell’area giallorossa: i giocatori dell’Empoli reclamano un rigore per tocco con il braccio, Cosso lascia correre

4′ – VICARIO!! Prima occasione per la Roma: il difensore spagnolo stacca sugli sviluppi di un corner, ma Pratelli è attento e blocca

3′ – Primo pericolo creato dall’Empoli: è bravo Fuzato ad uscire con reattività e ad anticipare Martini

1′ – PARTITI!!! E’ iniziato il match al Tre Fontane!

TABELLINO

AS Roma vs Empoli FC 0-0

AS ROMA (3-4-2-1) : Fuzato; Codou, Vicario, Feratovič; Podgoreanu, Tripi (C), Darboe, Ciervo; Milanese, Bove; Tall.

A disp.: Boer, Morichelli, Tomassini, Tahirovic, Bamba, Vetkal, Zalewski, Satriano, Mastrantonio.

All.: De Rossi.

EMPOLI FC (4-3-1-2) : Pratelli; Donati (C), Siniega, Viti, Rizza; Sidibe, Asllani, Belardinelli; Baldanzi; Klimavičius, Martini.

A disp.: Biagini, Riccioni, Degl’Innocenti, Morelli, Pezzola, Rossi, Manfredi, Lipari, Simic, Fazzini, Fantoni.

All.: Buscè.

Arbitro: Sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria

Assistente 1: Sig. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria

Assistente 2: Sig. Davide Stringini di Avezzano

Marcatori:

Ammoniti: Vicario (19′)

Espulsi: