Primavera, una tripletta di Riccardi lancia la Roma: con il Cagliari finisce 5-1

Altro risultato rotondo per la Roma. Dopo il 4 a 1 casalingo in Coppa Italia, la Primavera di De Rossi recupera lo svantaggio e spazza via 5 a 1 in trasferta il sorprendente Cagliari. Sono però i padroni di casa a passare in vantaggio, con la rete fulminea di Gagliano. Da lì in poi è un monologo romanista e a dirigere l’orchestra ci pensa come sempre il maestro Riccardi. Il dieci prima esplode dalla distanza un destro imparabile che vale il pareggio, poi conta i passi dagli undici metri e infila alla mezz’ora su rigore il 2 a 1. Il tris arriva a tre minuti dall’intervallo, quando stavolta Riccardi in versione assistman offre a Darboe un pallone che deve essere spinto in rete solo con la testa. Ritmi più bassi nella ripresa, ma la Roma ha comunque le energie per trovare il poker con Tall. Il Cagliari avrebbe anche l’occasione per provare la rimonta, ma il rigore di Gagliano al 70esimo finisce sul palo. Saltano i nervi ai sardi, che devono incassare anche il rosso diretto del capitano Landinelli per un intervento scomposto su Milanese. Il sigillo finale è sempre di Riccardi, che nel recupero va in serpentina e di sinistro fulmina Piga. Vittoria importante per la Roma, che raggiunge così al terzo posto in classifica l’Inter e mangia tre punti al Cagliari secondo, distante adesso cinque lunghezze.

CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

95′ – Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro dice che può bastare. La Roma chiude in bellezza il 2019 spazzando via il Cagliari. In gol Riccardi con una tripletta, Darboe e Tall.

92′ – Alessio Riccardi firma il 5-1 e si porta a casa il pallone della partita. Cagliari-Roma 1-5

92′ – GOOOOOOOOOL DELLA ROMA!

87′ – Doppio cambio per De Rossi: fuori Darboe e Bianda, dentro Providence e Plesnierowicz.

85′ – Il Cagliari cambia ancora Entra Cancellieri, esce Aly

84′ – Espulsione per il Cagliari. Landineti entra in ritardo su Milanese e si becca il rosso

78′ – Mano alla panchina anche per De Rossi: fuori Tall, dentro Zalewski.

73′ – Ancora sostituzione per il Cagliari: esce Kanyamuna, al suo posto Desogus.

71′ – Primo cambio per De Rossi: esce Chierico, dentro Milanese

70′ – Gagliano centra in pieno il palo e la Roma si salva. Cagliari-Roma 1-4

70′ – RIGORE SBAGLIATO!!!

70′ – Trasciani entra in ritardo su Marigosu e il direttore di gara indica il dischetto

69′ – Tall libera di testa Chierico che al volo prova a pescare senza successo l’angolino destro

61′ – Pallone messo in mezzo da sinistra, Darboe apparecchia per Tall che sbuccia la sfera ma riesce a infilare Piga. Cagliari-Rona 1-4

61′ – GOOOOOOOOL DELLA ROMA! E’ POKER!!!

55′ – Gagliano cerca Marigosu, ma la difesa della Roma si chiude bene e Zamarion esce sicuro

51′ – Primo cambio per Canzi: entra Cossu, esce Lombardi

50′ – Ritmi blandi a inizio ripresa, con la Roma a difendere il possesso palla lento del Cagliari

46′ – Inizia la ripresa con il primo possesso del Cagliari

PRIMO TEMPO

47′ – Dopo due minuti di recupero il direttore di gara pone fine al primo tempo

45′ – Saranno due i minuti di recupero

44′ – Marigosu entra male su Darboe e viene ammonito

41′ – Riccardi danza sulle punte sulla destra, palla in mezzo e Darboe tutto solo segna indisturbato di testa. Cagliari-Roma 1-3

41′ – GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA! ARRIVA IL TRIS!!!

31′ – Dagli undici metri il numero dieci romanista non sbaglia. Cagliari-Roma 1-2

31′ – GOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA! ANCORA RICCARDI!!!

30′ – Piga entra duro in area su Tall ed è calcio di rigore

26′ – Azione a memoria dei ragazzi di De Rossi. Semeraro mette in mezzo per Riccardi che sfiora il palo. Giallorossi in netta crescita

21′ – Sul calcio d’angolo la sponda di Tall non è fortunata e Piga recupera

20′ – Ancora dal limite dell’area ci prova Riccardi. Deviazione e calcio d’angolo per la Roma

19′ – D’Orazio prova ad azionarsi sulla sinistra, ma la sua traccia centrale non è fortunata

14′ – Il talento di De Rossi esplode dalla distanza un tiro imparabile per Piga. Cagliari-Roma 1-1

14′ – GOOOOOOOL DELLA ROMA! UNA MAGIA DI ALESSIO RICCARDI!!!

12′ – Semeraro prova a mettere in moto D’Orazio, ma il Cagliari si difende bene

7′ – Cagliari in gestione e inizio in salita per la squadra di De Rossi

5′ – Gol del Cagliari. Palla in mezzo addomesticata da Gagliano, che si gira in un fazzoletto e porta avanti i padroni di casa. Cagliari-Roma 1-0

1′ – Inizia la sfida

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI CALCIO: Piga; Porru, Aly, Carboni, Boccia, Landinetti, Kanyamuna (73′ Desogus), Lombardi (51′ Cossu), Marigosu, Gagliano, Contini.

A disp.: Atzeni, Acella, Iovu, Cancellieri, Cusumano, Zinfollino, Conti, Cossu, Dore, Fucci, Desogus, Manca.

All.: Canzi.

AS ROMA: Zamarion; Buttaro, Semeraro, Bianda, Trasciani; Tripi, Darboe, Chierico (71′ Milanese); Riccardi, Tall (78′ Zalewski), D’Orazio.

A disp.: Boer, Plesnierowicz, Ndoaye, Muteba, Milanese, Silipo, Bamba, Zalewski, Satriano, Providence, Agostinelli.

All.: De Rossi.

Marcatori: 5′ Gagliano (C); 14′, 31′ Rig, 92′ Riccardi, 41′ Darboe, 61′ (R)

Arbitro: Sig Andrea Colombo di Como.

Assistenti 1: Sig Davide Conti di Seregno.

Assistente 2: Sig. Stefano Galimberti di Seregno.