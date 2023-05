Primavera, Roma-Cagliari 2-2: a Guidi non bastano Pagano e Majchrzak

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, la Roma Primavera non va oltre il pareggio contro il Cagliari. La squadra di Federico Guidi, impegnata nella 32esima giornata di campionato, impatta 2-2 contro la formazione sarda che era anche passata in vantaggio grazie al gol di Griger che ha sfruttato un grave errore di Silva. I giallorossi però sono riusciti a ribaltare il risultato con Pagano prima e con Majchrzak poi ma nel finale il gol di Konate ha rimesso tutto in equilibrio. Frena ancora dunque la squadra di Guidi che sale a 52 punti in classifica (-1 dal Sassuolo).