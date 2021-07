Primavera, primo giorno di ritiro: squadra agli ordini di De Rossi a Trigoria

Iniziato il ritiro dei baby, che si preparano per la nuova stagione

Non solo la prima squadra. Oggi a Trigoria è cominciata ufficialmente anche la stagione della Primavera. Alla guida ancora Alberto De Rossi, che ha rinnovato per una stagione il suo contratto con i giallorossi. Tanti i volti nuovi nella rosa. È tornato in gruppo Mastrantonio, che nella prima parte di ritiro si era allenato con Mourinho. Oltre a qualche 2002 confermato dalla stagione passata, al centro del progetto ci saranno i 2003 e i 2004, molti di loro saliti dall'Under 18.