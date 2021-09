Primavera, prima del match contro il Verona il ricordo del papà di Zalewski

Il genitore del giovane attaccante polacco è scomparso nei giorni scorsi dopo aver lottato contro una brutta malattia

Prima dell'inizio della partita di campionato Primavera Roma-Verona, il capitano Tripi e la squadra hanno ricordato il papà di Nicola Zalewski scomparso nei giorni scorsi dopo aver lottato contro una brutta malattia. Il giovane attaccante polacco è stato chiamato in prima squadra, esordendo nella scorsa stagione contro il Manchester United in Europa League, bagnando il debutto con un gol. In settimana dopo le condoglianze della Roma, sono arrivate anche quelle di Boniek. L'attaccante giallorosso ha esordito il 5 settembre con la nazionale maggiore della Polonia, servendo anche un assist per l'ultimo gol. Il vicepresidente dell'UEFA e presidente della Federazione calcistica della Polonia ha pubblicato la foto del padre di Zalewski nel momento dell'esordio del figlio, emozionato, scrivendo: "Qualche giorno fa era l'uomo più felice della terra, quanto mi dispiace caro Christopher".