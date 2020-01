Primavera, parla De Rossi: “La squadra ha qualità, ma non siamo continui”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato dopo la partita contro la Sampdoria, dove i giallorossi ne sono usciti sconfitti per 5-4. Tanta la delusione del tecnico giallorosso ai microfoni di Roma Tv. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla partita dei suoi ragazzi:

Che match è stato?

“È stata un’altalena di emozioni, positive e negative. Eravamo partiti male, l’avevamo ripresa e abbiamo di nuovo mollato. Siamo andati sopra con una prodezza di D’Orazio, da lì in poi black-out completo e ci siamo fatti rimontare. Siamo abituati ormai a vedere questi due volti della squadra”.

Cosa è mancato?

“La squadra ha qualità, non manca, ma serve attenzione. Abbiamo problemi di continuità, ma non possiamo rimproverare troppo i ragazzi, che quando si mettono in testa di giocare lo fanno molto bene. Una partita non può finire 5-4:non è un risultato normale”.