Primavera, oggi torna in campo la Roma: alle 12.30 la sfida con il Cagliari

I ragazzi di De Rossi oggi sfideranno i sardi. Sfida tra prima e seconda del campionato

Oggi alle 12.30 torna in campo la Roma Primavera dopo un mese e mezzo di stop. I ragazzi di De Rossi sono ospiti del Cagliari secondo in classifica. Sfida ad alta quota per i giallorossi che sono ancora imbattuti in questo campionato. I sardi sono a -8 e una sconfitta oggi potrebbe riavvicinarli alla vetta. Il mister ha parlato ieri della sfida: “Il Cagliari però non è una sorpresa. Perché ha un settore giovanile all’avanguardia e propone da anni squadre di livello assoluto. E poi stanno inserendo i giocatori in prima squadra. Riprendere con il Cagliari, quindi, sarà molto impegnativo”.