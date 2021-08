Primavera, nel ritiro di Cascia continua la preparazione dei ragazzi di De Rossi

La Roma pubblica un tweet che mostra l'allenamento dei giocatori di mister Alberto De Rossi

Nell'assolata giornata di Cascia prosegue la preparazione della Roma Primavera guidata da Alberto De Rossi. Il club ha testimoniato l'inizio del lavoro giornaliero con la pubblicazione di un video sul proprio account Twitter. Il filmato mostra prima una parte atletica e successivamente un esercizio sull'uno contro uno tra attaccante e difensore. I giovani giallorossi stanno dunque incrementando la propria forma fisica in vista dell'inizio del campionato Primavera che prenderà il via il prossimo 28 agosto. Il cammino della Roma inizierà contro il Torino. De Rossi, che si appresta ad iniziare la venticinquesima stagione sulla panchina della Primavera, sta lavorando sodo con i suoi per non farli trovare impreparati.