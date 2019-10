Primavera, Napoli-Roma. Formazioni ufficiali: Esordio per Ndiaye, torna Bianda – LIVE

NAPOLI – La Roma Primavera torna in campo dopo la sosta. Si riparte dalla vittoria al Tre Fontane contro il Bologna per 2-0. I giallorossi scendono in campo alle 13 a Frattamaggiore per sfidare il Napoli. La squadra di Alberto De Rossi si trova a 6 punti dopo le prime quattro giornate, due in più degli avversari, che puntano al sorpasso.

La Roma scende in campo con il classico 4-3-3. Out Chierico per un lieve infortunio, nei tre di centrocampo ci sono Darboe, Riccardi e Bove. Esordio dal primo minuto per il nuovo arrivato Ndiaye al fianco di Bianda al centro della difesa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Zanoli, Manzi; Vrikkis, Mamas, Labriola, Zanon; Sgarbi, Vanni, Zedadka.

A disp.:

All.: Baronio

Roma (4-3-3): Cardinali; Parodi, Ndiaye, Bianda, Calafiori; Bove, Darboe, Riccardi; D’Orazio, Estrella, Providence.

A disp.: Zamarion, Trasciani, Plesnierowicz,

All.: De Rossi

Arbitro: Carella

Assistente 1: Abruzzese

Assistente 2: Severino