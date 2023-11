Primavera, Mourinho non abbandona i suoi ‘bambini’: segue Roma-Juve a Trigoria

José Mourinho non perde d'occhio i 'bambini' di Trigoria. Anche in un giorno fondamentale per la stagione della sua Roma con il match con il Lecce in programma pochissime ore più tardi, lo Special One ha voluto seguire in prima persona la Primavera di Federico Guidi, che al campo 'Agostino Di Bartolomei' del centro sportivo giallorosso hanno ospitato la Juventus. Mourinho ha assistito alla partita stavolta dall'esterno degli uffici di Trigoria fuori dal campo di gioco e non in tribuna. Nel corso del match si sono fatti vedere poi anche alcuni giocatori della prima squadra.