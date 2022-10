Primavera, Milan-Roma 1-4: dilagano i giallorossi e volano al primo posto

La squadra di Guidi vola in vetta alla classifica agganciando la Juventus a quota 20 punti

Grande prestazione della Roma Primavera che travolge il Milan 1-4. La squadra di Guidi vola in vetta alla classifica agganciando la Juventus a quota 20 punti. Partono forte i giallorossi che passano subito in vantaggio con Cassano al 7'. Il raddoppio arriva alla mezz'ora con una splendida azione conclusa con un bel tiro da fuori area di Pisilli. Nella ripresa due calci di rigore per la Roma. Uno messo a segno da Pagano e uno fallito da Missori. Omoregbe accorcia le distanze all'87' ma D'Alessio prima della fine della gara fissa il risultato sull'1-4.