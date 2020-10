Primavera, Lazio-Roma: le formazioni ufficiali. Zalewski guida i giallorossi

Test importante per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che oggi alle ore 15 affronterà al Fersini i pari età della Lazio, in un derby dall’alto contenuto tecnico e spettacolare. I giallorossi sono infatti al comando del girone a punteggio pieno dopo quattro vittorie consecutive, trascinati soprattutto dal talento di Zalewski, sbocciato in questa prima fase di stagione e vero punto di riferimento per De Rossi. Dall’altra parte occhi puntati su Raul Moro, mentre non recupera l’attaccante olandese Nimmermeer.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-4-2): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Cerbara, A. Marino (C), Czyz, Shehu; Moro, Castigliani.

A disposizione: Peruzzi, Zappala, Migliorati, Pica, T. Marino, Bertini, Nasri, Cesaroni, Marinacci, Tare, Mancini, Campagna.

Allenatore: Leonardo Menichini.

ROMA (3-4-3): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovič; Darboe, Tripi (C), Zalewski, Milanese; Pogdoreanu, Tall, Providence.

A disposizione: Mastrantonio, Megyeri, Morichelli, Astrologo, Chierico, Ciervo, Muteba, Bamba, Tomassini, Buttaro, Cassano, Evangelisti.

Allenatore: Alberto De Rossi

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

Arbitro: Signor Luigi Carella di Bari.

Assistente 1: Signor Antonio Severino di Campobasso.

Assistente 2: Signor Marco Carrelli di Campobasso.