Primavera, Inter-Roma: le formazioni ufficiali. Zalewski c’è, Ciervo titolare

Dimenticare la brutta sconfitta di Coppa contro il Verona con la gara di oggi contro l’Inter. E’ una Roma in missione quella di Alberto De Rossi, che scenderà in campo alle 15 contro i pari età dell’Inter per mantenere saldamente la vetta della classifica di Primavera. Il tecnico giallorosso ripropone il 3-4-2-1, marchio di fabbrica delle ultime uscite, con un Tall in attacco e un duo di esterni agili e guizzanti come Ciervo e Podgoreanu. Dietro la punta giocheranno Milanese e Zalewski.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-1-2): Stanković; Persyn, Youte Kinkoue, Moretti, Vezzoni; Squizzato, Sangalli, Casadei; Oristanio; Fonseca, Satriano.

A disp.: Rovida, Basti, Tonoli, Moretti L., Sottini, Wieser, Fabbian, Mirarchi, Peschetola, Akhalaia, Jurgens, Bonfanti.

All.: Madonna.

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Codou, Vicario, Feratovič; Podgoreanu, Tripi (C), Darboe, Ciervo; Milanese, Zalewski; Tall.

A disp.: Mastrantonio, Milan, Buttaro, Morichelli, Tomassini, Bove, Providence, Vetkal, Bamba, Tahirovic, Satriano A.. Tahirovic.

All.: De Rossi.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Assistente 1: Pietro Pascali di Bologna.

Assistente 2: Sig. Alex Cavallina di Parma.

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –