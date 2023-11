Primavera, Guidi: “Quando arriva la Juve le motivazioni non mancano. Sono fiducioso”

Le parole del tecnico giallorosso: "La squadra sta bene, viene da una prestazione positiva a Monza e in settimana ha lavorato con abnegazione e concentrazione"

Redazione

Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match di campionato contro la Juventus: "Una partita difficile, ostica, come normale che sia. Affrontiamo una delle squadre che sarà protagonista nel campionato e solitamente quando giocano Roma e Juventus, in campo ci sono tantissimi giocatori che avranno prospettive e qualità. Mi aspetto una partita estremamente qualitativa, dai grandi contenuti tecnico-tattici e soprattutto una bella partita da giocare perché quando affronti la Juventus le motivazioni non mancheranno. Poi giochiamo in casa nostra, cercheremo di fare una prestazione più che positiva".

Il campionato per ora è molto equilibrato. "Un campionato estremamente livellato e equilibrato. Milan e Inter sono quelle che stanno dando più continuità a prestazione e risultati, ma la classifica è cortissima. Sappiamo che è importante riuscire ad avere continuità perché noi a parte la partita col Sassuolo siamo mancati. La squadra sta facendo bene. Stiamo trovando diversi gol, in qualche situazione potevamo fare meglio proprio perché abbiamo come difetto quello di uscire per pochi minuti dalla partita. Ho lavorato con lo staff per correggere questo difetto velocemente".

Come sta la squadra? "La squadra sta bene, viene da una prestazione positiva a Monza e in settimana ha lavorato con abnegazione e concentrazione. Quando arriva la Juventus non mancano le motivazioni. Ho grande fiducia che possano fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi in casa nostra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.