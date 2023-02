Primavera, Guidi: “Prestazione positiva contro un avversario molto fisico”

Le parole del tecnico giallorosso: "Peccato per quel gol da palla inattiva, ma la squadra ha reagito subito. Ha creato un’occasione per pareggiare subito e poi con Pisilli abbiamo segnato l’1-1"

Partita complicata, su un campo difficile. Un pareggio che ci può stare? “Sì, è stata una prestazione positiva, davanti ad un avversario costruito per vincere il campionato, ai limiti di età. E penso che la prova sia stata molto buona, se andiamo a vedere le occasioni da gol ne abbiamo create più noi. Peccato per quel gol da palla inattiva, abbiamo fatto un errore di valutazione sulla traiettoria. Ma la squadra ha reagito subito. Ha creato con Pisilli un’occasione per pareggiare subito e poi con lo stesso Pisilli abbiamo segnato l’1-1. Abbiamo avuto due occasioni anche nel secondo tempo per poterla vincere. Devo dare atto alla squadra, anche in relazione all’avversario, di aver fatto molto bene oggi”.