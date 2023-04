Primavera, Guidi: “Ora testa al campionato, contro il Milan sarà difficile”

Milan, squadra un po’ complicata da da interpretare, in difficoltà praticamente per tutta la stagione in campionato. Grande protagonista in Europa, addirittura in semifinale di Youth League: qual è il Milan vero? "No, il Milan è una squadra ricca di talento ricca di qualità è una squadra che con il 2004 con il 2005 con 2006 anche nelle stagioni passate sono sempre state squadre e gruppi che si sono sempre giocato le finali scudetto quindi tra semifinale finale, questo la dice lunga sulla qualità della rosa che ha questa squadra. Il percorso fatto in Youth League con avversari di grandissimo livello ne è la dimostrazione. In campionato è vero che ha avuto alti e bassi però è vero anche che nell’ultimo periodo sta trovando grande continuità anche nelle prestazioni di campionato, sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che affrontiamo una squadra che potrebbe tranquillamente giocarsi le le posizioni delle finali".

Classifica molto corta per quanto riguarda le prime due posizioni la zona play-off e di nuovo molto corta per una lotta serrata per non retrocedere: il calendario può essere decisivo in queste ultime settimane nell’andare ad affrontare squadre che stanno giocando qualcosa o squadre con meno motivazioni? "Squadre con poche motivazioni ce ne sono veramente poche perché la classifica come hai detto te come ho detto in precedenza io è estremamente corta, è equilibrata chi lotta per le 13 e le prime posizioni per i play-off siamo in tante squadre così come sono tante le squadre che sono invischiate nella lotta per il per i play out quindi ogni partita è veramente difficile, anche nella precedente giornata ci sono stati anche risultati che magari prima che cominciassero le partite nessuno avrebbe pronosticato, quindi ogni partita è estremamente difficile perché il livello delle squadre è veramente in equilibrio".