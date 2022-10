Primavera, Guidi: “Emozionante l’esordio di Faticanti in prima squadra”

Oggi la Roma ha vinto anche con cinismo. "Sono estremamente soddisfatto, veramente. Si viene da una settimana piena di emozioni. A iniziare dall'esordio di Faticanti in prima squadra. Poi, oggi siamo riusciti a battere un avversario esperto, di qualità come il Lecce. Con tanto cuore, spirito di sacrificio, umiltà. Significa che i ragazzi hanno valori importanti dentro, li mettono in campo per coltivare il loro sogno, arrivare nel calcio dei grandi. E saper vincere questo tipo di partite, che è sinonimo di grande maturità. Oggi c'è grande soddisfazione".

Oggi abbiamo visto un cambio tattico, la difesa a tre. Solo per questo tipo di partita o è una cosa che vedremo anche più in là? "Ci stiamo lavorando in allenamento. Anche perché io ho la responsabilità di avvicinarli alla prima squadra, quindi devo mettere in campo dei principi che li avvicinino quando vanno su con il mister, che riescano a calarsi con un sistema differente. E poi, loro a giugno dovranno essere pronti, devono saper fare tante cose, su questo lavoriamo. Loro dimostrano di essere recettivi. Oggi è stato un cambio tattico, per quello che serviva in questa partita. Il fatto di averlo impiegato in una partita importante come questa, avendo raggiunto il risultato, è sinonimo che i ragazzi durante la settimana sono applicati, riuscendo a farlo".