Primavera, Guidi: “Con il Milan dobbiamo essere compatti e aggressivi. Hanno qualità”

Si torna a giocare in trasferta dopo due vittorie in casa, il Milan è l'avversario peggiore da affrontare? "Il Milan è ricco di talento, ha giocatori di qualità. Sta giocando tantissimo tra la Coppa Italia e la Youth League quindi molte volte tutti questi impegni gli hanno fatto perdere brillantezza in campionato. Hanno tante potenzialità come noi. Sarà una bellissima partita da giocare. Dovremmo stare molto attenti, soprattutto esseri attenti alle loro abilità nell'uno contro uno. Dobbiamo essere compatti e aggressivi".

Vincere a Milano sarebbe meglio per la classifica o per la convinzione del gruppo? "Entrambe. Il mio focus è sulla crescita dei ragazzi e soprattutto sul come i risultati arrivano. Vincere con una prestazione negativa, ci darebbe morale per la classifica ma sul campo avremmo perso un po' di tempo nel miglioramento per proiettarli nel calcio dei professionisti. Le nostre prestazioni devono essere di grande qualità e intensità in entrambe le fasi di gioco per crescere, migliorare e ridurre il gap con la prima squadra".