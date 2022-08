Primavera, Guidi: “Buono il risultato. Siamo stati superficiali in alcune occasioni”

Buona la prima per Federico Guidi sulla panchina della Roma Primavera. Satriano e Cassano regalano il successo all'ex tecnico del Teramo che al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club: "Buono il risultato, non era facile, era la prima di campionato. Abbiamo visto su altri campi, ci sono stati risultati anche strani. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma non ero soddisfatto perché secondo me la squadra poteva fare meglio, potevamo essere più efficaci". Inizia così l'analisi del neo allenatore giallorosso che poi prosegue: "Nelle occasioni che abbiamo creato, secondo me, su alcuni palloni siamo stati un po’ superficiali. È quell’atteggiamento che per chi vuole diventare un calciatore professionista, non deve assolutamente avere. Mentre sono stato soddisfatto della ripresa in cui abbiamo avuto il dominio del campo, della palla, abbiamo creato tantissimo e segnato subito due gol nel giro di pochi minuti. Mi sembrava ci fosse un altro spirito, sia come singoli, sia come squadra. Sappiamo che la strada è appena iniziata, che è una strada difficile, lunga, però è chiaro che dobbiamo ripartire dal secondo tempo soprattutto”. Sui cambi che hanno cambiato il match si è invece espresso così: “ Ho la fortuna di avere una rosa profonda, di qualità, chi entra ha le stesse potenzialità di chi gioca dal primo minuto. Ci sarà competitività nel lavoro quotidiano. Saranno loro che mi faranno scegliere gli undici che devono entrare in campo. Quelli che sono entrati in campo oggi, sono entrati veramente bene. Gli faccio i complimenti”.