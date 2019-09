Primavera, Fiorentina-Roma 3-0: Pedro, Duncan e Pierozzi piegano i giallorossi

Conferma il periodo non positivo la trasferta di Firenze per la Roma Primavera. La squadra di De Rossi perde 3 a 0 al Franchi, surclassata dalla Fiorentina di Bigica sia dal punto di vista del gioco sia della personalità. Subito in vantaggio i padroni di casa, che sbloccano l’equilibrio con Pedro. Primo gol con la maglia della Fiorentina per il nuovo attaccante della società gigliata. Gli ospiti accusano il colpo e subiscono ancora grazie a una rete eccezionale di Bobby Duncan, che al minuto 22 esplode una conclusione dai 30 metri sulla quale Cardinali non può fare nulla. De Rossi prova subito a cambiare ad inizio ripresa e durante i secondi quarantacinque minuti, ma la musica del match è sempre la stessa. La Fiorentina si difende bene, contiene le accelerate di D’Orazio, le incursioni di Besuijen e le giocate di Estrella. Con un Riccardi in ombra è Trasciani il più pericoloso dei giallorossi. Il capitano infatti colpisce il palo sugli sviluppi di un corner al minuto 51, la più grande occasione del secondo tempo giallorosso. A chiudere i conti ci pensa Edoardo Pierozzi a 8 dalla fine, una rete che fissa il tris viola e che costringe la Roma alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Toro.

FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Brancolini; Ponsi (71′ Pierozzi E.), Chiti (86′ Gelli), Dalle Mura, Simonti (C); Hanuljak, Lovisa (82′ Bianco), Montiel; Duncan (82′ Kukovec), Pedro (71′ Pierozzi N.), Koffi

A disp.: Chiorra, Pierozzi E., Gelli, Bianco, Pierozzi N., Kukovec, Fiorini, Simic, Spalluto

All.: Bigica

Roma (4-3-3): Cardinali; Parodi (46′ Nigro), Pleśnierowicz, Trasciani (C), Calafiori; Riccardi, Darboe, Bove (65′ Chierico); Providence (65′ Besuijen), Felipe Estrella (82′ Bamba), D’Orazio (82′ Zalewski).

A disp.: Zamarion, Santese, Coccia, Semeraro, Chierico, Simonetti, Bamba, Besuijen, Zalewski, Nigro, Tripi.

All.: De Rossi

Arbitro: Sig. Luca Zucchetti di Foligno.

Assistenti: Tinello-Donato

TABELLINO

Marcatori: 6′ Pedro (Fiorentina), 22′ Duncan (Fiorentina)

Ammoniti: 59′ Duncan (Fiorentina), 68′ Darboe (Roma), 70′ Trasciani (Roma), 79′ Lovisa (Fiorentina)

CRONACA

SECONDO TEMPO



90’+2 – Finisce il match al Franchi. La Fiorentina batte la Roma 3 a 0 grazie ai gol di Pedro, Duncan e Pierozzi. Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi

90′ – Saranno due i minuti di recupero

86′ – Ancora un cambio per Bigica: fuori Chiti, dentro Gelli

82′ – De Rossi cambia: fuori D’Orazio ed Estrella, dentro Bamba e Zalewski. Sostituzioni anche per Bigica: finisce la partita dell’ottimo Duncan e di Lovisa, entrano Bianco e Kukovec

82′ – Gol della Fiorentina. Edoardo Pierozzi con un delizioso pallonetto batte Cardinali in uscita, concludendo al meglio un contropiede da manuale della viola

79′ – Lovisa stende Plesnierowicz in uscita dalla difesa. L’arbitro lo ammonisce

75′ – La Fiorentina è tornata a gestire il pallino del gioco. La Roma prova a darsi da fare con i nuovi entrati

71′ – Edoardo e Niccolò Pierozzi in campo. Fuori Pedro e Ponsi

70′ – Trasciani blocca Duncan lanciato a rete. Ammonizione anche per il capitano giallorosso

68′ – Intervento duro di Darboe su Montiel. Giallo per il romanista

67′ – Serpentina di Duncan e sinistro. Devia in angolo Plesnierowicz. Sugli sviluppi del corner Ponsi si coordina e spara dai 20 metri. Conclusione fuori di pochissimo

65′ – Entra Besuijen per Providence, fuori poi Bove e dentro Chierico

62′ – Koffi subito sulla sinistra per Simonti. Il capitano viola trova l’opposizione romanista appena entrato in area di rigore

59′ – Duncan viene ammonito per proteste. Primo giallo dell’incontro

59′ – Estrella Galeazzi si gira in un fazzoletto in area di rigore e tira a botta sicura. Conclusione debole parata agevolmente da Brancolini

55′ – La Roma in forcing per cercare di recuperare il risultato

51′ – Providence lanciato a rete si fa murare in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Darboe trova Trasciani in area che di testa prende il palo

50′ – Malinteso sanguinoso tra Nigro e Plesnierowicz. Simonti arriva davanti a Cardinali sparando però altro con il destro

49′ – D’Orazio mette in mezzo da destra. Trasciani dalla difesa buca centralmente e va al tiro, ma Lovisa è spettacolare a bloccare il capitano giallorosso

47′ – Pericolosa la viola da calcio d’angolo. La difesa romanista si salva in extremis

46′ – Inizia la ripresa. Nigro prende il posto di Parodi. Prova subito a dare una scossa De Rossi

PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo sul parziale di 2-0

45′ – Segnalati un minuto di recupero

43′ – Occasione per la Roma! Riccardi trova lo spazio dal limite e prova il tiro, ma finisce di pochissimo fuori

42′ – Prova ancora D’Orazio sulla destra a scendere palla al piede, ma viene fermato da Ponsi

37′ – Montiel scende sulla sinistra, mette un cross sul secondo palo. Tiro che sarebbe uscito senza deviazioni se Cardinali non lo avesse respinto di pugno in corner

35′ – Spunto di D’Orazio sulla destra, ma il cross teso in area non viene deviato da Estrella e finisce fuori dal campo

30′ – La Roma prova a svegliarsi con Providence che viene pescato sul secondo palo, ma il colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa

25′ – Gioco molto spezzettato con tanti falli da entrambe le parti

22′ – La Fiorentina raddoppia! Grande gol di Duncan che arriva ai 25 metri e lascia partire un sinistro imprendibile: 2-0

21′ – Occasione Roma! Bove riceve il pallone in area e calcia con il sinistro mentre cade. In due tempi ferma tutto il portiere della Fiorentina

20′ – Spinge ancora la Fiorentina, ma spreca un corne dalla sinistra conquistato da Koffi

15′ – Pedro ruba il pallone a metà campo, vede Cardinali fuori dai pali e prova il tiro. Pallone alto sopra la traversa

13′ – Koffi e Simonti scambiano in area di rigore sulla sinistra, ma l’esterno d’attacco della Fiorentina viene fermato prima del tiro

12′ – Insiste la Roma a destra con D’Orazio che raggiunge il fondo e prova il cross, ma sul primo palo è attenta la difesa della Fiorentina

8′ – La Roma si getta in avanti dopo lo svantaggio, ma non riesce a concretizzare un calcio d’angolo dalla destra

6′ – Gol della Fiorentina! Koffi scarica in area per Pedro che entra dalla destra e con il diagonale batte Cardinali: 1-0.

5′ – La Roma ci prova con un cross dalla destra, ma né Estrella né Providence riescono a deviare il pallone verso la porta della Fiorentina

2′ – Pedro subito pericoloso con una discesa per vie centrali e il tiro dal limite dell’area di rigore, alto di poco sopra la traversa

1′ – Inizia la partita