Primavera femminile, la Roma vola in finale: battuto 4-1 il Milan

La Roma is on fire. La squadra femminile della Primavera ha vinto 4-1 contro il Milan e vola in finale scudetto. I gol giallorossi sono arrivati tutti nel secondo tempo con la doppietta di Corelli, Massimino e Bergensen. Inutile la rete nel finale dei rossoneri con Rossi che ha chiuso la partita. Con questa vittoria, le giallorosse avranno la possibilità di confermarsi campionesse per la terza volta consecutiva. Il prossimo 12 giugno si scoprirà quale sarà l'altra finalista, che uscirà dalla sfida tra Juventus e Fiorentina.