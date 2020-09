Roma Primavera, ecco le date del campionato. Esordio con l’Ascoli e derby alla 5^ giornata

Inizia a prendere forma anche il prossimo campionato Primavera. La Lega Serie A ha ufficializzato le date d’apertura e chiusura con la prima giornata che sarà il 19 settembre, mentre l’ultima il 15 maggio. Final Eight nello stesso mese dal 22 al 30. Play out, invece, fissato in gara d’andata e ritorno nei giorni del 24 e 29 maggio. Ripartirà poi anche la Coppa Italia delle giovanili con il primo turno eliminatorio il 23 settembre. Atto finale della competizione il 7 aprile 2021.

Di seguito il calendario della Roma di Alberto De Rossi in campionato:

1^ giornata

Ascoli-Roma

2^ giornata

Roma-Genoa

3^ giornata

Fiorentina-Roma

4^ giornata

Roma-Atalanta

5^ giornata

Lazio-Roma

6^ giornata

Roma-Juventus

7^ giornata

Spal-Roma

8^ giornata

Roma-Torino

9^ giornata

Inter-Roma

10^ giornata

Cagliari-Roma

11^ giornata

Roma-Empoli

12^ giornata

Sampdoria-Roma

13^ giornata

Roma-Sassuolo

14^ giornata

Milan-Roma

15^ giornata

Roma-Bologna