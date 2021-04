Primavera, De Rossi: “Zalewski recuperato. Il Genoa all’andata ci ha messo sotto” – VIDEO

Domani alle ore 10 la Roma Primavera tornerà in campo per la sfida contro il Genoa. ALla viglia del match ha parlato il tecnico Alberto De Rossi. Queste le sue dichiarazioni:

DE ROSSI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

L’unica cosa positiva della sosta è che abbiamo recuperato al 100% Zalewski e in parte Buttaro, che erano rimasti fuori nell’ultimo mese. Abbiamo l’organico al completo ed è una nota positiva. Questo sistema di gioco, che non abbiamo scelto noi ma che hanno scelto le caratteristiche dei giocatori in organico, responsabilizza molto tutti quanti. E’ vero che è un po’ scriteriato, ma se tutti fanno il loro dovere e sono attenti a coprire la loro zona, non si vede che giochiamo con 5-6 attaccanti. E’ un motivo di crescita soprattutto con quei ragazzi che tendono molto ad andare in avanti e non venire indietro. Credo che alla fine stagione sarà stato fatto un grandissimo lavoro sotto questo aspetto. Il Genoa è un avversario che nella partita di andata ci ha messo sotto, poi ci è voluta la solita Roma prorompente per ribaltare il risultato del primo tempo e vincere una gara che si era messa male.