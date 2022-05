Primavera, De Rossi: “Vogliamo vincere. Juve tecnicamente valida, saremo aggressivi”

Il tecnico parla prima del match contro i bianconeri: "Mi aspetto la solita partita. I punti persi contro le squadre di media/bassa classifica non ci fanno onore"

Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni della Roma a poche ore dalla semifinale dei playoff del Campionato Primavera contro la Juventus in programma oggi alle 18. La Roma dopo aver chiuso in testa alla classifica la regular season, spera di portare a casa il trofeo che manca dal 2016 e quello contro i bianconeri è il primo appuntamento per i ragazzi giallorossi.