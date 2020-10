Primavera, De Rossi: “Rispettiamo la Juventus, ma dobbiamo concentrarci su di noi”

La Roma Primavera ha messo nel mirino anche la Juventus. I ragazzi di Alberto De Rossi fino ad ora sono stati protagonisti di un percorso netto da cinque vittorie nelle prime cinque giornate. I giallorossi domani mattina alle 10 sfideranno la squadra di Andrea Bonatti, che in classifica ha appena 7 punti ma con 3 partite giocate. Un vero e proprio big match quello di domani al Tre Fontane: “Le squadre sono tutte molto difficili da affrontare, da parte nostra c’è grande rispetto. Noi dobbiamo concentrarci molto su di noi puttosto che sugli avversari, che vanno rispettati – le parole di Alberto De Rossi ai canali ufficiali della Roma – . Il nostro obiettivo principale è quello di trovare un rapporto molto forte tra i calciatori, quest’anno il feeling c’è da subito e siamo stati avvantaggiati. I ragazzi sono seri, hanno lavorato tanto, le ultime due partite sono state quasi perfette. La Juventus – anche se non gioca da un paio di partite – è una squadra di palleggiatori, una squadra forte, tecnica, che ti affronta a viso aperto, temibilissima. Penso che sarà una bellissima partita, entrambe le squadre cercano sempre la via della rete e giocano a viso aperto”.