Primavera, De Rossi: “Pagato il calendario folle ma volevamo vincere il campionato”

L'allenatore giallorosso ha parlato al termine dell'ultimo match di campionato: "È fisiologico che arrivino momenti negativi. Abbiamo fatto un campionato umano e di grandissimo livello"

Campionato dominato, impossibile però mantenere il ritmo di inizio stagione. “È fisiologico che arrivino momenti negativi, abbiamo lavorato e ci siamo allenati affinché non succedesse questo. Come facevamo a fare 40 punti andata e ritorno? Abbiamo fatto un campionato umano e di grandissimo livello, la squadra ha subìto il ritorno degli avversari e un calendario pazzesco, 8 partite a febbraio e 8 ad aprile, normale che qualcosa vada storto”.

Inizia questo nuovo mini torneo e si ripartirà dalle semifinali. " Avremo la voglia di vincere il campionato, di fare bene. Per quanto riguarda la Roma e cosa ci chiede, la risposta è durante la stagione. Si parla di 10 mesi e non di un piccolo periodo. I nostri dirigenti avranno valutato i ragazzi quando hanno fatto bene ma anche quando hanno fatto male. Sono queste le risposte che ci chiedono. Io non guardo solo la classifica, non è il nostro unico obiettivo, volevo solo vedere la risposta dei ragazzi”.

Qual è la risposta che ti è piaciuta di più oggi? "Mi sono piaciute tante cose, non mi piace fare nomi però ci sono tanti ragazzi che sono cresciuti molto. La stagione non è finita, poi farò il resoconto. Il gruppo ci ha dato grandi soddisfazioni, all’inizio non era così. C'era un buon rapporto ma non era così, non era un gruppo che arrivava compatto dalle categorie inferiori. Tanti ragazzi venivano da altre società. È quella la risposta che ci dà grande soddisfazione, quello che avete visto oggi”.