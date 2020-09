Primavera, De Rossi: “Non basta creare occasioni, bisogna segnare. Genoa di alto livello”

La Roma Primavera cerca la seconda vittoria di fila. Dopo l’esordio positivo in casa dell’Ascoli, la squadra di De Rossi vuole conferme contro il Genoa dell’ex Estrella. Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida di domani al Tre Fontane: “Giocare una gara senza pubblico è come giocare senza pallone. Forse il paragone è eccessivo, ma credo sia così. Gli spettatori stanno tornando a piccole dosi sugli spalti, speriamo anche noi di riavere al più presto i nostri. Ci siamo allenati sulla qualità, non basta creare molte occasioni da gol come stiamo facendo, serve tramutarle in rete, altrimenti rimane sì tutta l’organizzazione, i movimenti e le giocate dei nostri ragazzi, ma poi servono i tre punti. La società ci tiene, c’è una classifica e serve cercare di arrivare più in alto possibile”.

Un pensiero anche sui rossoblù, che al debutto hanno pareggiato 0-0 con la Spal: “È una squadra forte. C’è qualche giocatore dello scorso anno di alto livello. C’è il nostro amico Estrella che ora gioca lì, sarà anche lui un avversario molto temibile. In panchina c’è una mia vecchia conoscenza, siamo tutti e due da tanti anni nel campionato Primavera, anche lui metterà di tutto per fare al meglio. È una partita molto difficile, metteremo tutto in campo, so che è banale dirlo, per vincerla”.