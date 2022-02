Primavera, De Rossi: “Milan è occasione per riproporci ad alti livelli”

Le parole dell'allenatore: "I ragazzi stanno facendo un campionato incredibile. Andando a memoria non ricordo un'altra volta in cui tra prima e seconda c'è stato un divario simile. Le polemiche le lasciamo agli altri"

Redazione

La Roma Primavera torna in campo per ritrovare la vittoria dopo un paio di risultati non esaltanti come il 2-2 contro il Sassuolo. Di fronte ci sarà il Milan sesto in classifica. Alberto De Rossi ha vietato di sottovalutare la sfida ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

"Noi lasciamo da parte i numeri altrimenti saremmo inattaccabili. I ragazzi stanno facendo un campionato incredibile. Andando a memoria non ricordo un'altra volta in cui tra prima e seconda c'è stato un divario simile. Le polemiche le lasciamo agli altri. Il pareggio è stato ben accolto. Per noi è stata una vittoria, una prestazione straordinaria con uno in meno per 30'. Abbiamo cercato di vincerla anche in inferiorità numerica e chiunque si occupi di settore giovanile sa che questo è un passo avanti importante verso il calcio dei grandi".

Contro il Milan arrivò il primo pareggio. Ora i rossoneri sono diversi, cosa dobbiamo aspettarci? Sì hanno cambiato tanto. Già all'andata dissi che era una squadra con valori che in quella partita avevano mostrato a tratti. Sapevo che avevano giocatori importanti e che il collega con un po' di tempo avrebbe trovato la quadra. Ora sono nella posizione di classifica che meritano.

Che partita si aspetta, per il Milan può essere il banco di prova per capire dove possono arrivare? Il banco di prova è sempre per noi. Ogni partita deve essere una verifica di quello che facciamo in allenamento. Il campionato è lungo e stiamo facendo bene. L'ultima partita va dimenticata, noi dobbiamo riproporci a grandi livelli altrimenti scade la prestazione, la classifica e anche la prestazione dei ragazzi.