Primavera, De Rossi: “I ragazzi sono concentrati, sanno cosa fare”

Ottimo esordio in campionato per la RomaPrimavera di Alberto De Rossi che domani scenderà in campo contro il Sassuolo per la seconda giornata di campionato. Il tecnico giallorosso, intervistato da Roma TV+, ha parlato della sfida di domani contro i neroverdi:

Grandissima prestazione con il Torino, poi la sosta. È stato un peccato fermarsi?

“No, non penso. I ragazzi hanno continuato a lavorare, c’è chi poi si è allenato con le rispettive nazionali e chi è stato ancor più fortunato a partecipare agli allenamenti della prima squadra che sono sempre formativi"

Il Sassuolo è una squadra competitiva, anche il mercato di queste squadre sta cambiando?

"Il Sassuolo era un’ottima formazione già lo scorso anno, tant’è che fino all’ultimo ha lottato per un posto nei playoff. Ora hanno aggiunto altri giovani interessanti e dei fuori quota per alzare la competitività. Io dico che è un bene per tutto il campionato".

Si giocherà a Trigoria, in settimana sarà il suo compleanno. Ha chiesto il regalo ai suoi ragazzi?

"No no, i ragazzi sanno bene cosa fare. Questo è un gruppo molto concentrato, soprattutto sugli obiettivi di squadra e individuali. Bisognerà però aspettare ancora questi due giorni per riavere tutti i ragazzi a disposizione per preparare al meglio questa sfida importante".