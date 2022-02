Primavera, De Rossi: “E’ mancato qualcosa nella fase difensiva”

Le parole del tecnico giallorosso: "Pur mantenendo le redini del gioco non abbiamo creato molto sotto porta. Fatti molti errori vicino la nostra area che non si ripeteranno"

La Roma Primavera non dà continuità alla vittoria col Genoa e al Tre Fontane contro il Torino non va oltre il 2-2. Alberto De Rossi ha commentato ai canali ufficiali del club il match. Queste le sue parole

"Cambiando due attaccanti abbiamo avuto forze fresche. Ci ha dato quel qualcosa in più all'inizio poi la spinta si è esaurita. Pur mantenendo le redini del gioco non abbiamo creato molto sotto porta. Fatti molti errori vicino la nostra area che non si ripeteranno"

Un attacco totalmente nuovo all'inizio poi Satriano e Persson sono entrati nel secondo tempo non nelle migliori condizioni. E' mancata un po' di brillantezza? Sono ragazzi giovani, non possiamo dare troppe giustificazioni per le partite ravvicinate. E' vero che il dispendio di energie è differente, ma questo vale anche per le altre squadre. Mi focalizzo soprattutto sui nostri errori. Nell'ultima partita la fase difensiva è stata fatta bene da tutti, oggi abbiamo mancato in qualcosa.