Primavera, De Rossi: “Con la Fiorentina sarà difficile. Dobbiamo essere più concreti”

Domani torna in campo la Primavera. I giallorossi sono attesi dalla Fiorentina (fischio d’inizio alle 17). Alla vigilia ha parlato il tecnico Alberto De Rossi. Ecco le sue parole a Roma Tv.

“Contro il Torino si sono evidenziati gli stessi errori che abbiamo affrontato nelle partite amichevoli. La mancanza della mentalità difensiva, ma di tutta la squadra e non solo di un reparto. Problema grosso, che si era evidenziato anche l’anno scorso. Dobbiamo riuscire ad essere tutti meno propositivi e più squadra, più concreti”.

Alle porte avete una gara complicata…

“Domani sarà una gara difficile, di nuovo fuori casa contro una squadra che l’anno scorso ha fatto i preliminari. C’è un test impegnativo per noi, dobbiamo velocemente rientrare in un’idea di squadra, di fase difensiva molto più concreta e che porti a fare il risultato. I nostri avversari li conosciamo bene anche se loro hanno cambiato tanti giocatori. E’ una squadra con calciatori con un talento incredibile, con molta esperienza in prima squadra perciò bisognerà essere più uniti e subire molto meno l’uno contro uno perché Kofie e Montiel sono molto forti”.

Domani gara spettacolare in una cornice molto bella come l’Artemio Franchi. I tuoi giocatori non sono abituati a certi palcoscenici…

“Anche a noi piace giocare su certi stadi. L’altra partita siamo andati in un campo diverso. Questa Fiorentina ci ha concesso questo teatro importante, speriamo di essere all’altezza”.