Primavera, De Rossi: “Cagliari avversario impegnativo. Gruppo quasi al completo”

Le parole dell'allenatore giallorosso: "Siamo pronti a riprendere con felicità e soddisfazione"

Domani alle 12:30 la Roma Primavera tornerà in campo per sfidare il Cagliari , seconda forza del campionato. Il tecnico Alberto De Rossi ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

Si riprende contro un Cagliari che è la seconda forza del campionato. Per lei è una sorpresa o se l'aspettava? La sorpresa Cagliari non esiste più. Hanno fatto la loro esperienza e ora hanno un settore giovanile all'avanguardia. Sono diversi anni che propongono squadre di grandi livello inserendo giocatori in prima squadra che è l'obiettivo di tutte le Primavera e delle società. Questa è l'unica nota stonata perché le partite sono tutte difficili ma ripartire contro il Cagliari è molto impegnativo.