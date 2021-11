Primavera, De Rossi: “Bologna squadra temibile. In difesa siamo in difficoltà”

Le parole del tecnico De Rossi: "Abbiamo ritrovato i nazionali e stiamo recuperando qualche infortunato di lungo corso. Contiamo di riaverli prima d i Natale"

Domani la Roma Primavera affronterà il Bologna al campo Agostino di Bartolomei nella sfida valida per il campionato Primavera. La società ha aperto tramite i propri canali social la possibilità di prenotare il posto per assistere al match. Il tecnico Alberto De Rossi ha presentato la partita in un'intervista rilasciata al club. Ecco le sue parole: