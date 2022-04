Roma Primavera, De Rossi: “Ritrovata l’allegria dopo un periodo difficile”

Le parole del mister: "Questo campionato è tremendo: se perdi una-due partite rischi di entrare in un vortice"

"Non è solo questa, è chiaro che gli obiettivi siano diversi ma hanno tanti giocatori bravi e non capisco come mai stiano in queste condizioni. Questo campionato è tremendo: se perdi una-due partite rischi di entrare in un vortice, come abbiamo rischiato noi. Per noi la partita più importante dell'anno è stata quella dopo le sconfitte di Bologna e Firenze e ci ha fatto ripartire. Loro probabilmente non l'hanno ancora trovata e speriamo non sia domani".