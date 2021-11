Primavera, De Rossi: “Abbiamo giocato con intensità. Dispiace per il risultato”

Le parole dell'allenatore giallorosso: "I ragazzi ci stanno con la testa. Fanno gruppo, si collegano, giocano l’uno per l’altro. Ci mettono qualcosa di più"

Grande prestazione, manca il risultato pieno. Nei pareggi di questa stagione la costante è sempre questa. Il rammarico c’è per non aver raggiunto il risultato pieno. Però cosa dire ai ragazzi di questa prestazione? Hanno messo cuore, intensità, voglia, una grande partita, sono stati due volte sotto, ma nonostante questo l’hanno ripresa. Qualcosa è mancato. Se segni due gol e crei ancora tanto, qualcosa ti manca, ma oggi voglio sottolineare la grande prestazione dei ragazzi.

Anche il calendario – per le squadre affrontate finora – dice che questa è una grande squadra. Lo dicono le prestazioni più che il calendario. I ragazzi ci stanno con la testa. Fanno gruppo, si collegano, giocano l’uno per l’altro. Ci mettono qualcosa di più.

La capacità di reazione è un’altra cosa confortante in questa partita? Tra le tante buone, questa è quella che spicca di più. Non era facile, soprattutto dopo il gol nei primi istanti di gara. Stessa cosa nel secondo tempo, altro gol a freddo. Fattori che avrebbero potuto disturbare qualsiasi altra squadra. Non loro. I miei ragazzi sanno quello che vogliono.