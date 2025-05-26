È successo di tutto dopo la semifinale scudetto tra Roma e Fiorentina vinta dai Viola 2-1. Al fischio finale sono volate parole grosse tra i baby giallorossi e i tifosi presenti sugli spalti del Viola Park. Clima teso dopo il ko e tra i protagonisti in negativo anche Nicolò Zaniolo, presente come spettatore. L'ex Roma - non autorizzato a stare in campo - è entrato nello spogliatoio dei giallorossi e avrebbe provocato alcuni tesserati. Poi gli animi si sono scaldati e Zaniolo avrebbe colpito con uno schiaffo due giocatori della Roma (probabilmente Litti e Almaviva). L'inviata di SportItalia ha poi raccontato: "Seguo il campionato Primavera da dieci anni e non ho mai visto scene simili. I dirigenti ancora non escono. Una rissa con pugni o cazzotti che qualcuno avrebbe sferrato nei confronti di qualcuno. Tutto sarebbe nato non dai ragazzi, ma da alcuni atteggiamenti assunti da chi è più grande".

Caso Zaniolo, il comunicato della Roma

La replica di Zaniolo e della Fiorentina