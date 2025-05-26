Al termine della semifinale Scudetto vinta dalla Fiorentina è scoppiato il caos dentro gli spogliatoi. Il club giallorosso ha emesso un comunicato: "Condanniamo con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo"
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È successo di tutto dopo la semifinale scudetto tra Roma e Fiorentina vinta dai Viola 2-1. Al fischio finale sono volate parole grosse tra i baby giallorossi e i tifosi presenti sugli spalti del Viola Park. Clima teso dopo il ko e tra i protagonisti in negativo anche Nicolò Zaniolo, presente come spettatore. L'ex Roma - non autorizzato a stare in campo - è entrato nello spogliatoio dei giallorossi e avrebbe provocato alcuni tesserati. Poi gli animi si sono scaldati e Zaniolo avrebbe colpito con uno schiaffo due giocatori della Roma (probabilmente Litti e Almaviva). L'inviata di SportItalia ha poi raccontato: "Seguo il campionato Primavera da dieci anni e non ho mai visto scene simili. I dirigenti ancora non escono. Una rissa con pugni o cazzotti che qualcuno avrebbe sferrato nei confronti di qualcuno. Tutto sarebbe nato non dai ragazzi, ma da alcuni atteggiamenti assunti da chi è più grande".
Caso Zaniolo, il comunicato della RomaHa parlato anche Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera: "Ho tenuto la squadra fuori per evitare problemi. Ho visto una rissa lì dentro, ma non ci ho capito niente. Ci sono rimasto fuori perché non voglio che i ragazzi rischino nulla. Una scena pietosa che spero che si sistemi. Secondo me era più una cosa tra i dirigenti, tra i grandi, non tra i giovani". Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso: "La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo.Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".
La replica di Zaniolo e della FiorentinaZaniolo replica attraverso un comunicato diffuso dalla Fiorentina: "La Fiorentina, in merito a quanto successo al termine della semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, riporta di seguito le dichiarazioni del calciatore Nicolò Zaniolo: "Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via".
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