Primavera, Cagliari-Roma 0-0 – LIVE

Tornare la schiacciasassi di inizio stagione e dimenticare le recenti delusioni. La Roma Primavera di Alberto De Rossi affronta oggi il Cagliari con l’obiettivo di ritrovare in primis se stessa. Le ultime sconfitte hanno messo in evidenza limiti tecnici e caratteriali che preoccupano e non poco il mister giallorosso, che può comunque sorridere guardando a una classifica che vede i suoi ancora al comando con 21 punti, a +4 sulla Juventus prima inseguitrice. I giallorossi oggi ad Assemini si trovano di fronte un avversario attualmente 13° in graduatoria e a secco di vittorie da 3 partite. La sfida costituirà un bel banco di prova per gli attaccanti giallorossi, che dovranno fronteggiare l’esperto difensore Klavan: il centrale ex Liverpool è sceso dalla prima squadra per recuperare il ritmo partita dopo l’infortunio e costituirà oggi un avversario temibile per Tall e compagni.

CRONACA

7′ – Pressing asfissiante del Cagliari che non permette alla roma di costruire: gara molto fisica, ancora nessuna occasione da ambo le parti

2′ – Inizio a ritmi altissimi, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e a colpi di ripartenze

1′ – SI PARTE!!! E’ INIZIATA LA SFIDA TRA CAGLIARI E ROMA

Primo tempo

TABELLINO

Cagliari-Roma 0-0

Cagliari Calcio (4-2-3-1) : Ciocci; Boccia, Palomba, Klavan, Michelotti; Conti, Kourfalidis; Luvumbo, Kouda, Desogus; Contini.

A disp.: D’Aniello (GK), Fusco (GK), Piga, Sulis, Cusumano, Iovu, Zallu, Schirru, Cavuoti, Delpupo, Tremoni, Sangowski.

All.: Agostini.

AS Roma (4-2-3-1) : Boer; Tomassini, Ndiaye, Vicario, Feratovič; Tripi, Darboe; Podgoreanu, Bove, Ciervo; Tall.

A disp.: Mastrantonio (GK), Milan (GK), Bianchino, Buttaro, Rocchetti, Cassano, Vetkal, Milanese, Tahirovic, Volpato, Satriano.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistente 1: Sig. Giuseppe Lipari di Brescia.

Assistente 2: Sig. Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: