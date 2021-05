Primavera, Bove: “Darò sempre tutto per la maglia. Il mio idolo è De Rossi”

Le parole del giocatore giallorosso: "L'esordio? Credo di aver realizzato, piano piano. E’ un’emozione che ti porti dentro e ci metti un po’ a cogliere quello che hai provato in quel momento"

Redazione

Ieri Edoardo Bove è stato uno dei protagonista della vittoria della Roma Primavera contro il Cagliari. Il giallorosso ha anche esordito con la prima squadra, insieme ad altri compagni di squadra come Darboe, Milanese, Boer e Zalewski. Il giocatore di Alberto De Rossi si è raccontato in un'intervista ai canali ufficiali del club: “L'esordio?Credo di aver realizzato, piano piano. E’ un’emozione che ti porti dentro e ci metti un po’ a cogliere quello che hai provato in quel momento. Ho pensato dai corri a scaldarti, e se poi cambia idea cosa succede? Ho visto che ha chiamato Edin, ma si è tolto gli scarpini e quindi ho capito che era arrivato il mio momento. Speravo mi facesse entrare. Ho aspettato questo momento per tanto tempo. Ho affrontato tanti infortuni, la strada è stata tortuosa. Proprio per questo la soddisfazione è ancora più grande”.

Sull’infortunio… Inizialmente ero spaventato. Mi sono dovuto rioperare per una ricaduta della frattura al quinto metatarso. Inizialmente non l’ho vissuta molto bene ma per fortuna sono rimasto sul pezzo. Mi ha aiutato la mia famiglia e fortunatamente ho passato quel momento.

La prima volta col pallone… Sfortunatamente ho tirato una pallonata fortissima addosso a una persona anziana. Papà rimase destabilizzato dalle mie caratteristiche. Mi ricordo di aver fatto solo un provino e non sapendo di esser stato preso sono venuto a fare il campus estivo della Roma e c’era Bruno Conti che mi chiede “Cosa ci fai qui che già sei stato preso nel gruppo del prossimo anno?”. Ho scelto il calcio al posto del tennis, giocavo ad altissimo livello in entrambi gli sport. Mi allenavo 3 volte a settimana a calcio e 2 volte a tennis, è arrivato un momento in cui ho dovuto scegliere. Roma mi piace tantissimo, il mio posto preferito è via dei Fori Imperiali, camminare lì mi piace tantissimo. Ci sono i Fori e il Colosseo. La maglia della Roma è una grandissima cosa, negli anni sono riuscito ad amarla e a fare di tutto per la maglia. Ho imparato ad apprezzare il vero romanismo. I tifosi della Roma vanno al di là del campo e di come ti comporti. C’è una fede dietro che dalle altre parti nel mondo non potranno mai capire. Roma è una delle piazze più belle che possano esistere. Per la maglia darò sempre tutto.

I tuoi idoli… De Rossi, per la sua umiltà dentro e fuori dal campo. Mi ispiro a lui anche per le doti tecniche e fisiche. Spero di avvicinarmi a lui il più possibile.