Primavera, Alberto De Rossi: “Ora siamo più squadra”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, parla prima del match con l’Inter. Queste le sue parole:

DE ROSSI A ROMA TV

“Nelle ultime partite siamo cresciuti, diventando più squadra: siamo più pronti a giocare come un gruppo e questo mi dà fiducia per la partita con l’Inter di domani. Dobbiamo temere il loro reparto avanzato. Salta agli occhi il loro modo di offendere: sarà una sfida insidiosa, dobbiamo essere attenti se vogliamo essere protagonisti in questa stagione. Sarebbe strano usare solo 7-8 giocatori visto che ne abbiamo tanti, col Genoa abbiamo giocato senza 5 uomini ma se non hai tanti ricambi di livello non puoi fare una buona stagione”.