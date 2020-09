Primavera, Alberto De Rossi: “Abbiamo aspettato a lungo la ripartenza, non vediamo l’ora”

Non solo la Roma dei grandi sta per tornare in campo, manca poco anche alla ripresa del campionato Primavera dove i giallorossi affronteranno l’Ascoli alla prima giornata. Di seguito le parole di Alberto De Rossi alla tv del club in vista della nuova stagione:

Sulla ripartenza…

Abbiamo aspettato questo momento a lungo, ce lo siamo meritato visto che da giugno stiamo riorganizzando tutta la stagione. Sia noi che i ragazzi non vediamo l’ora, speriamo che sia una bella partita.

Come avete vissuto questo momento?

Facciamo parte di questo club e l’opportunità che ci ha dato la società è unica. Siamo potuti rimanere in forma e collegati, in un momento psicologico negativo ha sollevati. Anche gli incontri virtuali ci facevano sentire vivi, sia noi dello staff che i ragazzi.

Quali sono le aspettative per questa stagione?

Le prospettive sono altissime, abbiamo mantenuto i ragazzi che erano in età per rimanere. Abbiamo mandato a giocare chi aveva un’opportunità buona e abbiamo mantenuto alcuni fuori quota. Abbiamo un buon prodotto che si deve confermare sul campo.