Dzeko, Perotti, Olsen e Karsdorp: relax dopo i tamponi a Trigoria – FOTO

Oggi la Roma si è radunata per svolgere i tamponi in vista dell’inizio della nuova stagione e la preparazione, con gli allenamenti che partiranno domani. Dzeko e compagni si sono sottoposti ai test medici, poi nel pomeriggio hanno scelto di trascorrere qualche ora di relax in compagnia. Il bosniaco, in attesa di incontrare Fienga per stabilire il futuro, Perotti, Olsen e Karsdorp si sono ritrovati in un bar di Casalpalocco, zona della capitale dove vivono molti calciatori giallorossi. Domani, invece, torneranno a Trigoria per la preparazione in vista della nuova stagione: tutti e quattro, infatti, sono stati convocati da Fonseca, anche se il loro futuro rappresenta ancora un rebus.