Prima gioia del 2021, Cristante: “Bellissima vittoria di squadra”. Pastore e Spinazzola applaudono

La Roma centra i tre punti contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Una vittoria sudata e arrivata con un gran gol di Edin Dzeko, che ha battuto la resistenza dei blucerchiati. La classifica sorride, col terzo posto in solitaria, e i giocatori giallorossi non possono che festeggiare sui social: “Bravi ragazzi”, applaude Spinazzola, attualmente infortunato. Lorenzo Pellegrini, tra i migliori in campo, si limita a un “+3” mentre Cristante scrive su Instagram: “Volevamo iniziare questo 2021 proprio così. Bellissima vittoria di squadra”. “Tre punti, bravi ragazzi” il messaggio invece di Javier Pastore, che da qualche giorno è tornato in gruppo dopo il calvario per l’infortunio all’anca.