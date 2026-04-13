Presidente FIGC, la Serie A si schiera con Malagò: “Consenso che mi gratifica”

Le elezioni del prossimo Presidente della FIGC sono uno dei temi più caldi di queste settimane in ambito sportivo. Dopo l’addio di Gabriele Gravina, la corsa alla successione è ufficialmente entrata nel vivo e, al momento, il nome più forte è quello di Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, l'ex Presidente del CONI infatti è il candidato scelto dalla Lega Serie A con 18 voti favorevoli e solamente due contrari: la Lazio e il Verona. "Accolgo con grande soddisfazione l'importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza", ha detto proprio Malagò. Da capire ora chi saranno gli altri candidati in vista dell’appuntamento del 22 giugno (data delle elezioni).